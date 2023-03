Frederico Morais organiza nova competição de surf sub-14 na Costa de Caparica

O surfista Frederico ​​​​​​​Morais, ex-top 10 mundial, desenvolveu um programa destinado aos mais novos, designado Legasea Tour, que vai contar com uma competição original de sub-14 já em abril, na Costa de Caparica, informou esta segunda-feira o atleta.

"Quando somos tantas vezes representantes do nosso país, do surf, das nossas ondas, apercebemo-nos de que temos uma responsabilidade acrescida para as camadas mais jovens. Sempre tentei passar a minha história para além do meu valor como atleta, aliás, repetia-me inúmeras vezes acerca da importância da paixão e dedicação, mas também do esforço e sacrifício", realçou em comunicado Kikas, o melhor surfista português de sempre.

O novo projeto conta com o apoio da MEO, que patrocina o atleta há mais de 14 anos, e apresenta uma prova com um formato inovador, composta por três rondas (em que contam as duas melhores ondas de cada ronda) e, para o resultado final, conta o somatório das três rondas, para definir a classificação no "leaderboard" (tabela classificativa). Ou seja, como não há eliminações, é uma competição em que há vencedores, mas não há vencidos.

"Passar o meu testemunho é também responsabilizá-los acerca do oceano, da importância de não largar os estudos e da necessidade de compromisso. Acho que se resume a esta palavra: compromisso, com o próprio, com os outros e com o planeta", assinalou o atleta, de 31 anos, de Cascais.

O primeiro evento começa já no próximo dia 07 de abril na Costa de Caparica e as inscrições serão feitas a partir de uma ligação que Frederico Morais vai disponibilizar nas redes sociais hoje, com o custo de 20 euros, e o Porto será a próxima paragem, ainda com data a anunciar.

"A forma como passa o seu testemunho e a responsabilidade de modelo para as camadas mais jovens sempre esteve presente na forma de estar do atleta. Aliás, há uns anos, criou uma escola de surf num modelo muito mais abrangente e sistémico do que o treino, no entanto, o calendário de competição apertado obrigou-o a adiar a ideia", lê-se no comunicado.

Segundo o documento, "mais do que encontrar talentos, o Legasea Tour é um programa de performance desportiva e desenvolvimento pessoal para jovens até aos 14 anos. Trata-se de devolver às novas gerações de surf e à comunidade as ferramentas necessárias para seguirem este caminho, uma oportunidade para todos os miúdos que gostam de surf começarem a ter contacto e a sentir o espírito da competição, num ambiente [diferente], mas, nem por isso, menos profissional".

O objetivo do projeto é proporcionar aos participantes "muito surf, boas ondas, palestras com o atleta Frederico Morais, mas também com o seu pai Nuno Morais, com o objetivo de testemunhar a sua experiência e envolver a família destes jovens que participam nos campeonatos", vivendo "um fim de semana de muitas ondas, muita partilha e com uma forte componente familiar, em que se pede, inclusivamente, a participação dos pais dos atletas".