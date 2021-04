Frederico Morais nos "oitavos" em Newcastle marca encontro com Gabriel Medina

Segunda etapa do circuito mundial de surf

O português Frederico Morais apurou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do Rip Curl Newcastle Cup presented by Corona, a segunda etapa do circuito mundial que se está a desenrolar na Austrália.

Na terceira ronda, Kikas defrontou um dos surfistas mais experientes do World Tour, Ace Buchan (rookie em 2006), vencendo com 12,10 pontos (6,17+5,93) contra 11,20 do australiano (5,27+5,93).

A precisar de uma nota de 6,83 para avançar, Buchan ainda apanhou uma boa onda nos últimos segundos, mas a mesma não foi suficiente para dar a volta, sendo avaliada em 5,93 e confirmando-se a passagem do luso.

Nos "oitavos", o surfista do Guincho tem então encontro marcado com Gabriel Medina, campeão do mundo em 2014 e 2018 e que, em Newcastle, eliminou Connor O'Leary na terceira ronda.