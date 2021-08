Frederico Morais nos "oitavos" do circuito mundial de surf no México

Redação com Lusa

O único atleta português que compete atualmente na elite mundial do surf, e que falhou Tóquio'2020, após testar positivo à covid-19, tem estado em bom nível na praia de Barra de la Cruz, em Oaxaca.

O surfista português Frederico Morais venceu esta quarta-feira o brasileiro Peterson Crisanto na terceira fase do Open do México, avançado para os oitavos de final desta prova do circuito principal da Liga Mundial de Surf.

Kikas fez 13,74 pontos na 11.ª bateria da ronda três, contra os 12,44 pontos do adversário, e, na "ronda dos 16", vai enfrentar o também "canarinho" Yago Dora.

