Frederico Morais na terceira ronda da etapa de Peniche do circuito mundial de surf

O português Frederico Morais qualificou-se hoje para a terceira ronda da etapa portuguesa do circuito mundial de surf, na Praia de Supertubos, em Peniche.

Com condições muito difíceis, devido ao vento forte e às ondas grandes e com bastante força, "Kikas" ficou no segundo lugar da sétima bateria da ronda inaugural, com 7,73 pontos, atrás do brasileiro Caio Ibelli (8,20), enquanto o norte-americano Conner Coffin foi relegado para a repescagem (7,67).

Depois de Vasco Ribeiro, na quinta-feira, e Afonso Antunes, já hoje, terem sido relegados para a repescagem, por terem terminado em terceiro nas respetivas baterias, Frederico Morais avançou diretamente para a terceira ronda.

O período de espera do MEO Pro Portugal presented by Rip Curl, na Praia de Supertubos, em Peniche, começou na quinta-feira e prolonga-se até dia 13 de março.