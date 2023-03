Frederico Morais eliminado por Kelly Slater nas "bombas" de Supertubos

Num dia de ondas muito grandes e potentes, "Kikas" marcou 5,46 pontos nas duas melhores ondas (3,13 e 2,33), em 20 possíveis, ficando no terceiro posto da segunda bateria.

O português Frederico Morais foi este domingo último na ronda de eliminação da prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) na Praia de Supertubos, em Peniche, atrás do norte-americano Kelly Slater e do japonês Kanoa Igarashi.

Num dia de ondas muito grandes e potentes, "Kikas" marcou 5,46 pontos nas duas melhores ondas (3,13 e 2,33), em 20 possíveis, ficando no terceiro posto da segunda bateria, vencida por Kanoa Igarashi, com 11 pontos (6,67 e 4,33), e com Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, a ficar em segundo, com 6,20 pontos (4,17 e 2,03).

Com a eliminação de Frederico Morais, Portugal fica sem o único representante no quadro masculino, contando ainda com as olímpicas Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins na prova feminina, que hoje não vai para a água.

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado, depois de três dias de espera pelas melhores condições, período que decorre até 16 de março.