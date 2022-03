"Frederico Morais consegue fazer com que os adversários joguem o jogo dele"

Kelly Slater considera surfista português um "grande competidor".

O icónico surfista norte-americano Kelly Slater, onze vezes campeão mundial, elogiou hoje as qualidades competitivas de Frederico Morais, o único atleta luso que integra a elite mundial do surf, na véspera do início do MEO Pro Portugal, em Peniche.

"O Frederico é um grande competidor. Avalia bem o heat [bateria], e senta-se nos sítios certos [para apanhar as ondas]. Há surfistas como o Filipe [Toledo], o Gabriel [Medina], o John John [Florence] ou o Ítalo [Ferreira] que são fortes em tudo, mas o Frederico consegue fazer com que os adversários joguem o jogo dele", lançou aos jornalistas o melhor surfista de sempre.

Segundo Kelly Slater, que falava à margem da conferência de imprensa de apresentação da prova de Peniche, que vai ser disputada na Praia de Supertubos, "Kikas" "é muito confiante" e isso também ajuda a explicar a forma como se impôs entre a "nata" da modalidade.

Ainda assim, o "King" Kelly, como é conhecido, considerou que o português vai sofrer em Peniche "a pressão do herói local", lembrando que isso afetou as prestações de Tiago Pires, o primeiro português que competiu no circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa).

"Se o Frederico conseguir relaxar vai ter sucesso", vaticinou o veterano atleta, de 50 anos, que também vai entrar em ação na etapa portuguesa, a terceira da temporada, depois de ter vencido a primeira, em Pipeline, no Havai, de forma categórica.

Em 2013, Kikas e Kelly defrontaram-se em Peniche e, na altura, o português, que tinha 21 anos e ainda aspirava entrar para a Liga dos Campeões do surf, tendo competido na condição de convidado, levou a melhor sobre o GOAT (expressão inglesa para "o melhor de todos os tempos"), para surpresa geral.

Questionado se pretende vingar essa derrota, caso o destino os junte novamente numa bateria em Supertubos, Kelly não hesitou: "Claro que sim".

Sobre Supertubos, Slater disse que conhece "bem" a onda, mas que, tratando-se de um "beach break" [fundo de areia], há muitas variáveis em jogo.

"São as correntes, são as marés, é a direção do "swell" [ondulação]. É preciso passar tempo a observar o mar, antes de competir, porque as condições variam muito", assinalou.

E concluiu: "Já tive sucesso aqui, e também já me correu mal".

A organização agendou a primeira chamada da prova para as 7h50 de quinta-feira, para um possível início da competição às 8h00.

O período de espera do MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl dura entre os dias 03 e 13 de março, na Praia de Supertubos, em Peniche.