Frederico Morais apura-se para a terceira ronda do Pro Sunset Beach

Segunda prova do circuito mundial de surf.

O surfista português Frederico Morais qualificou-se para a terceira ronda do Pro Sunset Beach, segunda prova do circuito mundial, ao ser segundo na sua bateria.

No heat 12 da primeira eliminatória em Sunset Beach, em Oahu, no Havai, Kikas terminou com 8,43 pontos (6,50 e 1,93 nas duas melhores ondas), sendo batido pelo italiano Leonardo Fioravanti, com 9,33 (3,83 e 5,50).

O australiano Connor O'Leary foi terceiro classificado, com 1,33 (0,70 e 0,63), sendo relegado para a ronda de repescagem.

No Pro Pipeline, primeira prova do circuito mundial, Frederico Morais foi eliminado na terceira ronda, pelo costa-riquenho Carlos Munoz.