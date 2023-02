Francisca Veselko recorda título de campeã mundial júnior: "Momento incrível"

A portuguesa Francisca Veselko, que se sagrou em janeiro campeã mundial júnior de surf, assegurou, esta sexta-feira, que está cheia de confiança para a nova temporada, mas que vai continuar a trabalhar sem se deslumbrar para atingir os seus objetivos.

"Tenho de ter os pés bem assentes na terra, o nível está superelevado. Foi um momento incrível e tenho tentado aproveitar ao máximo, mas é hora de fazer um "reset" [reinício] e começar um novo ano, em que tenho vários objetivos. Quero aproveitar esta vitória, que foi um grande "boost" [impulsionador] de confiança, e estou supermotivada para este ano", disse aos jornalistas a jovem atleta, de 19 anos.

Kika, que falava à margem do evento de lançamento da Liga MEO Surf 2023, está agora focada na luta pela qualificação para o circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) e para os Jogos Olímpicos de 2024, objetivos que vai tentar conciliar com o circuito português.

"Vou ter imensos campeonatos. Com a minha vitória no Mundial consegui qualificar-me diretamente para as Challenger Series [que dão acesso ao circuito principal (CT) da WSL em 2024], o que tirou um peso muito grande. O objetivo na Liga MEO é sem dúvida voltar a ser campeã nacional ou, pelo menos, dar o meu melhor e aproveitar cada etapa. Quero ver se me qualifico este ano para o CT e focar-me também nos Jogos Mundiais da ISA, se me qualificar, para os Jogos Olímpicos" de 2024, sublinhou.

A surfista de Carcavelos, campeã portuguesa em 2021, foi a primeira surfista feminina lusa a alcançar o título mundial júnior, o mesmo feito que Vasco Ribeiro conseguiu, no quadro masculino, em 2014.

"A minha prioridade está nos eventos de qualificação para o CT, mas sempre que estiver em Portugal, e se tiver oportunidade, vou fazer a Liga MEO, gosto imenso de competir na liga e se puder faço todas as etapas", concluiu.

A Liga MEO Surf, a primeira divisão do surf português conta com cinco etapas, começando no final de março na Figueira da Foz e terminando no final de outubro em Peniche, com passagens no Porto (abril), Ericeira e Açores (ambas em junho).