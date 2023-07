Francisca Veselko e Yolanda Hopkins eliminadas do Balito Pro

Na vertente masculina, Frederico Morais, 10.º posicionado do ranking, é o único luso em competição e com presença assegurada na segunda ronda

As surfistas portuguesas Francisca Veselko e Yolanda Hopkins foram este domingo eliminadas do Balito Pro, terceira etapa do circuito Challenger Series, terminando ambas no 33.º lugar.

Veselko, atual 11.ª do ranking, foi terceira colocada na primeira bateria da ronda inaugural, por culpa do 8,33 pontos amealhados, insuficientes para alcançar a sul-africana Jessie Van Niekerk (9,10), que foi segunda, e a japonesa Anon Matsuoka (12), que venceu. A sul africana Anastasia Venter foi última, por não ter ido além dos 7,47 pontos, e também ficou pelo caminho.

Yolanda Hopkins participou no heat cinco da primeira ronda, mas também não conseguiu constar entre as duas primeiras - a havaiana Puamakamae DeSoto (10,90 pontos) e norte-americana Kirra Pinkerton (10,37) - e avançar para próxima ronda, ficando-se pelo terceiro posto, com 7.10. A última Adriel Wolmarans, da África do Sul, somou somente 3,36.

Na primeira ronda também está presente Carolina Mendes, que ainda irá defrontar a australiana Ellie Harrison, a japonesa Sara Wakita e a sul-africana Zoë Steyn, enquanto Teresa Bonvalot, número cinco da hierarquia, tem entrada direta para a ronda dois.

Na vertente masculina, Frederico Morais, 10.º posicionado do ranking, é o único luso em competição e com presença assegurada na segunda ronda.

O surfista cascalense vai competir no heat sete, no qual terá a companhia do norte-americano Jett Schilling, do brasileiro Ian Gouveia e John Burke, dos Barbados.

A próxima prova deste circuito, que tem uma etapa prevista para a Ericeira, entre 1 e 9 de outubro, vai ser disputada na Califórnia, Estados Unidos, entre 29 julho e 6 de agosto.