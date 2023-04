Francisca Martins é a primeira portuguesa a nadar 200 livres abaixo dos dois minutos

Francisca Martins, de 20 anos, melhorou em 17 centésimos de segundo o recorde nacional que estabeleceu no Funchal

Francisca Martins, do Foca Quinta da Lixa, tornou-se a primeira portuguesa a nadar os 200 metros livres abaixo dos dois minutos, ao cumprir a distância em 1.19,88 minutos, em Eindhoven, nos Países Baixos.

A nadadora natural de Felgueiras, que no passado fim de semana conquistou os títulos portugueses dos 100, 200 e 400 livres, todos com novos recordes nacionais, foi a quarta classificada no Eindhoven Qualification Meet 2023, que decorre entre hoje e domingo.

Francisca Martins, de 20 anos, melhorou em 17 centésimos de segundo o recorde nacional que estabeleceu no Funchal, no domingo passado (2.00,05), que melhorava a anterior melhor marca, também sua (2.00,96), desde 28 de julho de 2022.

Os mínimos nos 200 livres para os Mundiais de natação de 2023, a disputar em Fukuoka, no Japão, entre 14 e 30 de julho, estão fixados em 1.58,66 minutos e para os Jogos Olímpicos Paris'2024 em 1.57,26.