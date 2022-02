França vence Irlanda no Seis Nações de râguebi e posiciona-se como favorita

Num jogo entre duas seleções apontadas como as principais candidatas ao título, os gauleses levaram a melhor

A França assumiu a liderança do torneio das Seis Nações de râguebi, após vencer a Irlanda por 30-24, em Paris, e posicionou-se como favorita para vencer a competição pela primeira vez desde 2010.

Num jogo entre duas seleções apontadas como as principais candidatas ao título, os gauleses levaram a melhor, muito por culpa de um ensaio madrugador de Antoine Dupont, aos 67 segundos, e do pé irrepreensível de Melvyn Jaminet, autor de 20 pontos franceses, com uma transformação (dois minutos) e seis penalidades (seis, 16, 35, 40, 43 e 78).

Apesar do ensaio mais "madrugador" de sempre sofrido pela Irlanda em todo o historial da competição, os visitantes reagiram com um ensaio de Mack Hansen (seis), mas a pontaria de Jaminet levou a França para o intervalo com uma vantagem de 19-7.

Após nova penalidade de Jaminet (22-7), a Irlanda ameaçou despejar um balde de água gelada sobre o Stade de France, com ensaios de Josh van der Flier (44) e Jamison Gibson Park (49), ambos transformados por Joey Carbery, que encurtaram a vantagem gaulesa para 22-21.

Porém, um ensaio de Cyril Baille (53) voltou a distanciar a equipa orientada por Fabien Galthié (27-21), que ainda viu uma nova penalidade de Carbery (72) voltar a aproximar os irlandeses, antes de Jaminet conseguir o último pontapé certeiro aos postes.

No outro jogo disputado hoje, o País de Gales venceu a Escócia por 20-17 e somou o primeiro triunfo na competição, com um ensaio de Tomas Francis (31), mas foi um "drop goal" de Dan Biggar (69) e os seus 15 pontos que fizeram o jogo cair para a seleção da casa, depois de ter estado a perder por 14-9 e 17-14.