França garante que sistema de transportes estará pronto a tempo de Paris'2024

Sistema de transportes estará pronto, garante ministro francês.

O sistema de transportes que servirá de apoio aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris'2024 estará pronto a tempo, garantiu esta terça-feira o ministro dos Transportes, Clément Beaune, mesmo que faltem afinar questões na zona oeste da capital francesa.

"Estamos confiantes, comprometidos, e estaremos prontos", assegurou o governante, no fim de uma reunião do comité estratégico para a mobilidade em torno dos Jogos Olímpicos, em Saint-Denis.

A organização espera mais de 10 milhões de espetadores estrangeiros naquelas semanas e não há "quaisquer receios" quanto à infraestrutura, desde a extensão de linhas de metro à possibilidade de serviços de "shuttle" para os principais locais de prova do oeste da cidade, nomeadamente o Parque dos Príncipes, para o futebol, e Roland Garros, para ténis e boxe.

"Levantámos várias questões, e ainda temos algumas preocupações, em particular na zona oeste e no setor chave do Estádio de France", destacou.

Segundo a presidente da região Paris Ouest, Valérie Pécresse, são esperados "55 mil adeptos por hora a abandonar os locais" após um dado evento, pelo que poderá ser necessário ajustar horários e calendarização de provas.

O financiamento da rede Grand Paris Express e a contratualização de shuttles para pessoas com deficiência motora será acertado nos próximos meses, com as ciclovias, outra parte "essencial" dos desafios ainda por cumprir, com 300 quilómetros já construídos dos 418 prometidos.

Os Jogos Olímpicos Paris'2024 vão decorrer de 26 de julho a 11 de agosto, com os Paralímpicos marcados para a capital francesa entre 28 de agosto e 8 de setembro.