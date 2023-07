"Foi a melhor participação portuguesa em Campeonatos do Mundo de natação"

José Machado enaltece melhor presença lusa em Mundiais de natação

O diretor-desportivo da Federação Portuguesa de Natação (FPN), José Machado, avaliou a presença lusa como a melhor de sempre nas competições de natação pura dos Mundiais de desportos aquáticos que hoje terminaram em Fukuoka, no Japão.

"Com um total de sete meias-finais e oito classificações até ao 16.º classificado, uma final e uma medalha de prata, vice-campeão do mundo nos 50 mariposa por Diogo Ribeiro, a que se junta três recordes nacionais, mais um recorde igualado, e um passaporte para Paris'2024. Podemos dizer, que em termos gerais, que foi a melhor participação portuguesa em Campeonatos do Mundo", afirmou o técnico, citado pela FPN.

José Machado referia-se aos feitos obtidos por Diogo Ribeiro, que conquistou a primeira medalha de sempre para Portugal, ao sagrar-se vice-campeão do mundo em 50 metros mariposa, com recorde nacional. Mas também às melhores marcas lusas de sempre de João Costa nos 50 - este em igualdade - e 100 costas, que valeu o apuramento olímpico, e da estafeta 4x100 estilos.

"Ficamos com uma ideia mais concreta da nossa capacidade competitiva neste tipo de eventos e ao mesmo tempo com a certeza de que ainda temos um caminho a percorrer para almejar a participação numa final olímpica", prosseguiu José Machado.

Leia também Extra Pernas numa mala, braço num riacho: influencer endividado encontrado desmembrado O milionário e influencer Fernando Pérez Algaba, que estava desaparecido desde 19 de julho, foi encontrado desmembrado numa província de Buenos Aires, na Argentina.

Portugal esteve representado por 14 atletas nas várias disciplinas, oito deles em natação pura, entre os quais os três já apurados para Paris'2024 - Camila Rebelo, nos 200 metros costas, Diogo Ribeiro, nos 50 e 100 livres e nos 100 mariposa, e Miguel Nascimento, nos 50 livres - aos quais se juntou João Costa, nos 100 costas.

"Nesse sentido, podemos, com alguma certeza, garantir seis presenças nos próximos Jogos Olímpicos, isto, se não tivermos a evolução esperada de alguns nadadores, nomeadamente aqueles que até já têm experiência de participação olímpica", explicou José Machado, excluindo destas contas a disciplina de águas abertas.

Angélica André foi quarta na prova de cinco quilómetros nas águas abertas, que era, até à medalha de Diogo Ribeiro, o melhor resultado de sempre para Portugal, e Mafalda Rosa nona, enquanto Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves conseguiram o 11.º lugar em dueto técnico na competição de natação artística - na primeira presença lusa em finais desta disciplina.

"Se acrescentarmos as águas abertas temos legítimas esperanças de qualificar dois a quatro nadadores pela capacidade demonstrada neste mundial e não esquecendo o dueto da natação artística que está cada vez mais próximo de ver trabalho realizado durante mais de seis anos poder ser compensado com o passaporte para Paris", rematou José Machado.

A seleção portuguesa regressa a Lisboa na terça-feira, com chegada prevista ao aeroporto às 12h35.