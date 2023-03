Frederico Morais vai "com tudo" para a ronda de eliminação em Peniche.

O português Frederico Morais, que vai disputar a repescagem na prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) na Praia de Supertubos, em Peniche, assegurou que vai fazer tudo para seguir em frente.

"O meu heat foi quase no ponto da maré vazia, que não é a melhor maré aqui em Supertubos. Achava que ia apanhar umas ondas melhores, porque no heat anterior houve mais oportunidades, e eu entrei para dentro de água à espera de uma coisa e aquilo realmente mudou-me a estratégia. Foi um heat de quatros e eu pensava que ia ser um heat de seis e sete pontos", afirmou aos jornalistas o surfista de 31 anos.

Kikas foi terceiro e último da quinta bateria da ronda inaugural, obtendo 8,03 pontos nas duas melhores ondas (4,63 e 3,40), em 20 possíveis, atrás do australiano Jack Robinson, com 9,17 pontos (5,67 e 3,50), atual líder do ranking, e do havaiano Barron Mamiya, com 9,10 pontos (4,67 e 4,43).

"Fiquei à espera de certas ondas e, se calhar, devia ter reagido mais cedo. Há mais uma oportunidade, não correu como eu queria, mas é ir com tudo agora para a próxima ronda", afirmou.

O surfista luso destacou ainda o 'fator casa' que Peniche lhe proporciona: "Competir em casa é incrível. Ganhando ou perdendo, o público apoia-nos e eles também sabem que nem sempre corre bem. O que queremos é deixar os portugueses orgulhosos. Agora, é continuar a trabalhar e amanhã [domingo] há mais", vincou.

A terceira etapa do circuito mundial arrancou hoje, depois de três dias de espera pelas melhores condições, e prevê-se competição durante todo o dia.

O período de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal começou na quarta-feira (8 de março) e decorre até 16 de março, com a presença dos portugueses Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins.