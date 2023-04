Final do Campeonato da Europa de Aquabike disputada na Barrinha da Praia de Mira

Nestas provas vão estar entre 80 a 100 pilotos, oriundos de 17 países, entre os quais Estónia, Hungria, Finlândia, França, Espanha e Itália

As finais dos campeonatos da Europa e do Mundo de Juniores, de aquabike, motonáutica, vão ser disputadas, nos dias 30 de setembro e um de outubro, na Barrinha da Praia de Mira, no distrito de Coimbra.

Nestas provas vão estar entre 80 a 100 pilotos, oriundos de 17 países, entre os quais Estónia, Hungria, Finlândia, França, Espanha e Itália.

Depois do "verdadeiro sucesso" que foi a prova do Campeonato Nacional de Aquabike (jetSki e motas de água) no ano passado, em Mira, com "mais de 10 mil pessoas", a "população de Mira merece que nós façamos um campeonato internacional lá", disse esta segunda-feira à agência Lusa, o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM), Paulo Ferreira.

O anúncio do local para a realização das provas decorreu durante II Gala da Federação Portuguesa de Motonáutica, no sábado, em Mira.

Nessa ocasião foi também formalizado o contrato entre a FPM e a Câmara Municipal de Mira.

"É um agradecimento à população de Mira e ao município, porque somos muito bem tratados", afirmou.

Outro dos motivos, que contribuiu para a escolha deste local para realização destas provas, foram as acessibilidades, a particularidade da Barrinha de Mira e os hotéis, que "não são caros".

Paulo Ferreira deu nota de que havia interesse por parte de cinco localidades para acolher estas provas, no entanto, Mira foi o local escolhido.

A realização do Campeonato da Europa de Aquabike e do Campeonato do Mundo de Juniores de Aquabike, em motonáutica, nesta vila, tem "um significado especial", já que "durante 38 anos não houve nenhuma prova", sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida.

De acordo com o autarca, o evento realizado no ano passado foi das provas que "teve mais gente" e, por isso, acredita, estes campeonatos internacionais vão dinamizar a economia local fora da época alta.

Raul Almeida frisou que um dos objetivos é trazer os cidadãos a Mira, fora da época alta, fazendo com que as pessoas fiquem alguns dias no concelho e que, no futuro, regressem para o visitar.

Divulgar o "nome de Mira", a nível internacional, é outro dos intuitos subjacentes a esta iniciativa, visto que é transmitida em vários países, acrescentou.