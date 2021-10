Filipa Martins termina "all around" no sétimo lugar e conquista diploma nos Mundiais

Ginasta portuguesa continua a fazer história.

Filipa Martins terminou esta quinta-feira o concurso completo (all around) dos Mundiais de ginástica artística no sétimo lugar, conquistando um diploma e alcançando o melhor lugar de sempre da ginástica portuguesa numa final all around.

A ginasta do Acro Clube da Maia melhorou assim os seus melhores resultados, um 16.ª lugar em 2014, na China (Naning), e um 18.º em 2017, no Canadá (Montreal).

Uma queda no exercício das paralelas assimétricas condicionou, ainda assim, a classificação da portuguesa, que conseguiu 52.199 pontos.

Angelina Melnikova, da Federação de Ginástica da Rússia, venceu a competição, com 56.362 pontos, impondo-se às norte-americanas Leanne Wong e Kayla di Celo, segunda e terceira classificadas, respetivamente.

A ginasta portuguesa, a mais velha entre as 24 finalistas em competição, disputa no sábado a final de paralelas assimétricas.