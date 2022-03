Filipa Martins é o rosto da campanha da Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas

Ginasta portuguesa dá "um salto" em nome de uma missão maior

A Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (APLL) lançou uma campanha solidária que apela ao contributo dos portugueses, através da beneficiação da consignação de 0,5% do IRS e conta com o apoio da ginasta Filipa Martins para promover a iniciativa.

Sob o mote "Está na hora de dar o salto", a iniciativa conta com o apoio da ginasta portuguesa Filipa Martins - que tem vindo a quebrar recordes e a deixar a sua marca na história portuguesa do desporto.

O contributo, a realizar através da consignação do IRS, pode ser feito com a indicação do NIF da Associação - 505 234 980 - no preenchimento do Quadro 11 da declaração.

A atleta Filipa Martins dá agora mais "um salto" em nome de uma missão maior, sendo o rosto da campanha da APLL.

"É com enorme orgulho que me associo a uma causa tão nobre, procurando contribuir para o trabalho que a Associação desenvolve diariamente", avança Filipa Martins, acrescentando que "o contributo de todos é essencial para que a APLL possa continuar a apoiar os doentes e os seus familiares".

"A força, resiliência e espírito vencedor da Filipa são precisamente os valores que queremos transmitir no quotidiano do nosso trabalho. Só assim é possível recuperar e superar os desafios que enfrentamos", afirma Isabel Barbosa, presidente da APLL.

"A Filipa deu um salto vencedor por todos os portugueses nos Mundiais de Kitakyushu e, agora, associou-se à APLL para dar um salto que nos irá ajudar numa campanha solidária que, acreditamos, será um sucesso e será essencial a muitos doentes", concluiu.