Filipa Marracho e Tiago Carapinha em 46.ºs nos Mundiais de tiro

Redação com Lusa

Na qualificação, a dupla portuguesa terminou com 566 pontos, a 14 dos necessários para atingir as meias-finais.

Os portugueses Filipa Marracho e Tiago Carapinha terminaram esta sexta-feira na 46.ª posição a prova de equipas mistas de pistola de ar comprimido a 10 metros dos Mundiais de tiro, a decorrer em Baku.

Na qualificação, a dupla portuguesa terminou com 566 pontos, a 14 dos necessários para atingir as meias-finais, e menos três do que os compatriotas Joana Castelão e João Costa, que foram 59.os.

Os indianos Esha Singh e Shiva Narwal sagraram-se campeões mundiais, ao derrotarem os turcos Sevval Ilayda Tarhan e Yusuf Dikec na final, com os chineses Jiang Ranxin e Zhang Bowen a ficarem na terceira posição.