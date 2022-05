Filha de Dwayne 'The Rock' Johnson está prestes a fazer história na WWE

Simone Johnson junto do pai, 'The Rock'

Simone Alexandra Johnson vai tornar-se na primeira lutadora de quarta geração a entrar num ringue da companhia

Simone Alexandra Johnson, filha de Dwayne 'The Rock' Johnson, anunciou esta terça-feira qual o nome artístico que vai utilizar quando se estrear em combates na WWE, com quem assinou contrato há dois anos.

'Ava Raine' foi o nome escolhido por Johnson, sendo que a estreia na companhia foi adiada por sucessivas cirurgias, que levaram a prolongados períodos de recuperação.

Johnson está prestes a fazer história na companhia, uma vez que será a primeira lutadora de quarta geração a entrar num ringue da WWE, sucedendo ao bisavô 'High Chief' Peter Maivia, ao avô 'Soulman' Rocky Johnson e ao pai, considerado um dos maiores ícones do universo do wrestling, Dwayne 'The Rock' Johnson.

'The Rock' não ficou alheio ao marco que a filha está prestes a assinalar, referindo, em declarações publicadas no site da WWE, que "os sonhos não são apenas para sonhadores".

"Parabéns à minha primeira filha, Simone Johnson, por assinar oficialmente o seu contrato de wrestling com a WWE e por iniciar o caminho que a levará a tornar-se na primeira atleta da quarta geração da WWE. Utiliza o nosso nome de família com orgulho, mas o teu caminho sempre será teu para criar e vencer. Muito orgulho. Vive o teu sonho e trabalha duro!".