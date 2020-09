Festival Olímpico da Juventude de Inverno adiado devido à pandemia

A iniciativa da decisão foi tomada pela Comissão Executiva dos Comités Olímpicos Europeus (COE) que teve em conta sobretudo a evolução da pandemia.

O Festival Olímpico da Juventude Europeia de Inverno (FOJE), previsto para fevereiro em Vuokatti, na Finlândia, foi adiado para dezembro de 2021, devido à covid-19.

"A decisão foi tomada tendo em conta a evolução da pandemia COVID-19 que impossibilita a realização do evento na data inicialmente prevista, e foi tomada em conjunto com as autoridades de saúde da Finlândia, com a Comissão Médica dos COE e com o Comité Organizador", esclareceu hoje o Comité Olímpico de Portugal (COP).

A iniciativa da decisão foi tomada pela Comissão Executiva dos Comités Olímpicos Europeus (COE) que teve em conta sobretudo a evolução da pandemia, pelo que avançou com a nova data para 11 a 18 de dezembro.

"A salvaguarda da saúde dos atletas e dos restantes envolvidos no evento foi a principal prioridade na tomada de decisão, que continua assim a permitir aos jovens atletas desta faixa etária a participação neste evento que, muitas vezes, marca sua passagem para uma carreira desportiva de elite", reforçou o COP.

O FOJE é uma competição para jovens atletas europeus, desenvolvida pelos COE e organizada com o reconhecimento do Comité Olímpico Internacional.

Este evento, no qual se destacaram alguns desportistas de excelência em Portugal, como o vice-campeão olímpico em canoagem Fernando Pimenta, tem edições de verão e de inverno e realiza-se de dois em dois anos.