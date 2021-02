Fernando Tavares dirige modalidades do Benfica e deixa aviso sobre reforços

O dirigente assume o lugar de Domingos Almeida Lima, que fica responsável pelas Casas do Benfica.

Fernando Tavares foi oficializado como vice-presidente para as modalidades, ocupando o lugar de Domingos Almeida Lima, agora entregue às Casas do Benfica e a passagem de testemunho aconteceu no museu do clube, com a presença do presidente Luís Filipe Vieira.

"Foram oito anos de muita entrega, muitas dificuldades, mas também de muitas satisfações. No primeiro mandato de três anos com todo o universo das modalidades, no segundo mandato de quatro anos, e mais este período do corrente mandato, com as cinco modalidades de pavilhão. Foi um período intenso, de muita dedicação. Acho que o que foi feito foi muito positivo e estou satisfeito com isso", afirmou o vice-presidente Domingos Almeida Lima, em declarações à BTV.

Fernando Tavares, por sua vez, passa a dirigir modalidades de pavilhão, Benfica Olímpico e futebol feminino.

"É uma casa e uma função que eu conheço bem. De qualquer das formas o contexto é completamente diferente. Quando cá cheguei em 2013, o Clube ainda não estava infraestruturado, as equipas não competiam para ganhar, faltava uma série de condições que hoje o Benfica tem do ponto de vista das suas infraestruturas, quer logísticas, quer humanas. Isso torna o desafio diferente, mas também mais responsável... E foi isso que eu disse aqui, à equipa, que é muito importante consciencializarmo-nos que temos condições de excelência e temos de pôr as nossas equipas a ganhar jogos e campeonatos. Obviamente que nem sempre podemos ganhar, mas temos de ter a atitude para poder chegar aos objetivos competitivos. É isso que eu exijo dos profissionais e dos atletas do Benfica", considerou o vice-presidente das modalidades.

Fernando Tavares falou ainda da atual situação, provocada pela pandemia, em que parte do desporto (formação e competições não profissionais) estão paradas: "Nós, hoje, temos a formação praticamente toda parada, o que pode prejudicar uma geração de atletas. Há o equilíbrio orçamental, que é sempre importante, principalmente numa crise pandémica e, por isso, eu reforcei aqui junto das equipas e junto de quem decide, de quem toma as decisões técnicas, o quão é importante acertarmos na contratação, não podemos falhar na contratação de jogadores. Porque corrigir uma contratação mal feita significa muito dinheiro e, num registo de crise pandémica, poderá não ser possível corrigir essa má contratação."

"É preciso olhar para a formação, formar melhor os nossos atletas e fazê-los chegar às equipas principais. Há aqui todo um desafio que nós, equipa, treinadores, atletas e staff vamos conseguir, que é trazer o Benfica para o lugar competitivo que merece, sem prejuízo de todas as conquistas que teve nos últimos anos, com o meu colega de direção Domingos Almeida Lima ao leme. Foram muitas vitórias, quer nos desportos individuais, quer nos coletivos. O vice-presidente mudou, mas o Clube é o mesmo. A exigência mantém-se, o compromisso mantém-se e a obrigação de ganhar também se mantêm", concluiu Fernando Tavares.