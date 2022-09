Fernando Pimenta nos Mundiais de maratonas: "Era 10 anos mais novo..."

Fernando Pimenta nos mundiais de maratonas "sem pressão" de medalha

O canoísta medalhado olímpico Fernando Pimenta apresenta-se nos mundiais de maratonas "sem qualquer tipo de pressão" de medalhas, uma vez que há uma década que não compete internacionalmente nesta vertente.

"Já lá vão 10 anos desde a última participação num mundial de maratonas, em 2012, em Roma. Era outra época. Era 10 anos mais novo e, praticamente, todos os anos competia em maratonas. Agora, há especialistas nisto. Era como alguém das maratonas ir fazer agora K1 1.000 metros, sentiria as dificuldades de um ritmo diferente", justificou, em declarações à Lusa.

Nesse ano, no fim de uma época longa, na qual foi vice-campeão olímpico em Londres'2012, em K2 1.000 metros, com Emanuel Silva, Pimenta competiu no Rio Tibre para ser vice-campeão do Mundo de sub-23 e bronze em seniores de maratonas, em regatas de 30 quilómetros em dias consecutivos.

Em Ponte de Lima, a sua terra natal, a sua preocupação maior é a de ajudar a proporcionar "um bom espetáculo desportivo", uma vez que esta não é a sua "especialidade".

"Quero tentar lutar por bons resultados, mas sem qualquer tipo de pressão. Quero dar o meu melhor, fazer boas provas e aprender a competir também na maratona", completou.

No Rio Lima, vai fazer a short race na quinta-feira, o K1 no sábado e o K2 no domingo, com José Ramalho, que tem sete títulos de campeão da Europa em K1.

"Sinto-me à vontade em todas, mas no K2 vai ser um pouco diferente. As coisas serão mais fáceis para mim. Tenho de seguir o ritmo dele e dar o meu melhor contributo no barco. Aplicar bastante força e estar coordenado com ele já por si só é difícil. Será uma excelente prova", vaticinou.

Parte das 121 medalhas de Pimenta em competições internacionais foram conquistadas nas maratonas: no início da época decisiva de apuramento para Paris2022, em velocidade (regatas em linha), Pimenta vai ter o "privilégio" de competir junto dos seus conterrâneos.

Os Mundiais de maratonas vão juntar 890 canoístas, oriundos de 36 países.

Programa dos Mundiais de maratonas para quinta-feira

09:00 K1 júnior feminino.

09:05 C1 júnior feminino.

11:00 - 12:30 Short race feminina/masculina (eliminatórias).

16:15 Short race C1 feminina.

16:45 Short race C1 masculina.

17:15 Short race K1 feminina.

17:45 Short race K1 masculina.