Fernando Pimenta conquista medalha de prata em K1 500 nos Jogos Europeus

Canoísta português ficou no segundo posto

Fernando Pimenta, limiano de 33 anos, obteve na lagoa de Kryspinow, nos arredores de Cracóvia, a sexta medalha de Portugal nos Jogos Europeus, ao ser segundo no K1 500 da canoagem.

Foi a quinta medalha de Pimenta em três edições dos Jogos Europeus, apesar de desta vez não correr nas suas distâncias preferidas.

O português, que largou na pista sete, obtendo a terceira medalha na canoagem desta edição, só foi batido por Adam Varga. Pimenta terminou em 1m37s358 minutos, apenas atrás do húngaro (1m36s212) e com o sérvio Marko Dragosavljevic em terceiro, com 1m37s806.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.