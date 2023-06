Fernando Pimenta após prata nos Jogos Europeus: "Agora de pés na terra..."

Canoísta garantiu a sua quinta medalha em Jogos Europeus, todas de prata.

Fernando Pimenta somou a quinta prata nos Jogos Europeus e, apesar de ter corrido o K1 500 metros, que não era a sua especialidade, e de ter estado doente, confessou no final que a sua ambição era o ouro.

Medalha de prata: "É a minha 131.ª medalha internacional. Além de conseguir fazer uma boa prova, também consegui ter uma boa gestão emocional e psicológica, sobretudo na altura em que o sérvio atacou, pois consegui aguentá-lo e destacar-me, segurando a medalha de prata. Foi aí que me consegui destacar do terceiro lugar e tenho de agradecer esse momento ao meu treinador, por me ter dado conselhos para isso. Também sei que é nesses momentos que tenho de criar o meu foco. Estou de consciência tranquila e extremamente feliz. Sei de tudo o que fizemos para isto e que ainda ontem estive doente, o que me abateu bastante."

O mais medalhado: "Conseguir fazer este excelente tempo, em condições que não eram perfeitas, deixa-me muito satisfeito, até por saber que continuo a ser o atleta mais medalhado em Jogos Europeus.

Ainda tenho capacidades e, se tudo correr bem, contem comigo numa próxima edição."

Sensações no final da prova: "Acabar em segundo foi um momento agridoce. Estava feliz por assegurar uma medalha que era extremamente difícil, pois para alguns dos atletas esta era a última corrida da época e prepararam-na em exclusivo, enquanto para mim a maior aposta é o Campeonato do Mundo, em agosto. Mas mesmo assim tinha aquela mágoa de não ter conseguido o ouro. Sabendo os adversários que tinha, agora de pés na terra, reconheço que tenho de estar contente com a prata."

Dedicatórias: "Tenho de agradecer ao meu treinador, Hélio Lucas, à minha esposa, Joana, que faz o papel de pai e mãe, aos meus filhos, a toda minha família e a toda a equipa que trabalha comigo e me tem ajudado bastante. Há um conjunto que de pessoas que fazem com que o Fernando Pimenta esteja sempre motivado."