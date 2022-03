Federação Portuguesa de Motonáutica vê Ana Catarina Mendes como uma "mais-valia"

"Que sejam quatro fabulosos anos à frente do Desporto em Portugal", deseja o organismo presidido por Paulo Ferreira.

A Federação Portuguesa de Motonáutica reagiu com satisfação à decisão de António Costa em mudar a tutela da secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, até aqui no Ministério da Educação, para a alçada da nova ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

"Parabéns Ana Catarina Mendes, umas mais valia para o Desporto no novo Governo, em nome de todos os praticantes e órgãos sociais da FPM desejamos tudo de bom e que sejam quatro fabulosos anos à frente do Desporto em Portugal", escreveu a federação, presidida por Paulo Ferreira, que cumpre o segundo mandato.