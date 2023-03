Federação Portuguesa de Motonáutica apresenta calendário "arrojado"

Prova no Peso da Régua, uma etapa do Campeonato do Mundo de Fórmula 2, é uma das novidades de um calendário cheio

A Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM) já deu a conhecer o calendário de competições que irá organizar durante o corrente ano. Uma agenda considerada "arrojada" pelo presidente da FPM.

"O calendário deste ano vai de norte a sul do país, passando por Moura (Alqueva, Alentejo); com o Campeonato do Mundo de wakeboard, em Ferreira de Zêzere, no centro país; uma prova de aquabike, no Algarve, em Lagoa; duas do Campeonato do Mundo de Fórmula 2, havendo aqui uma novidade que é o facto de uma ser na Régua e inserida na celebração da Cidade Europeia do Vinho, com a competição a decorrer no mesmo fim de semana do Wine Festival; e com o encerramento do Campeonato Nacional de aquabike e Campeonato da Europa de wakebord, em Viana do Castelo, esta no âmbito do projeto da Cidade Europeia do Desporto", explicou a O JOGO Paulo Ferreira.

"Este é o calendário com mais provas dos últimos 20 anos, o calendário mais completo", fez notar o líder federativo, revelando que "haverá ainda um reforço do skináutico, por decisão da direção, no sentido de que todos os clubes possam organizar provas, o que levará a um maior número de provas do calendário nacional".

Paulo Ferreira deixou claro que "não só se mantiveram todas as provas habituais, como ainda foram reforçadas", salientando, este ano, na Fórmula 2, a troca de Baião pela Régua, pela "celebração que ali se fará", mas nunca descartando a outra edilidade: "Claro que poderemos voltar a Baião, um local que sempre adoramos. Desta vez vamos para a Régua, como que fazendo parte do progrma da Cidade Europeia do Vinho".

A finalizar a conversa com O JOGO, o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica sublinhou os "apoios fundamentais e habituais do Instituto Português do Desporto e Juventude e do Turismo de Portugal"

Calendário 2023 da Motonáutica

29/30 de abril: aquabike, Penafiel

20/21 de junho: aquabike, Lagoa

22/23 de julho: Copa Ibéria de aquabike T 850, Marco de Canavezes

29/30 de julho: aquabike European Endurance,Entre os Rios

23 a 27 de agosto: Campeonato da Europa de wakebord, Viana do Castelo

30 de agosto a 3 de setembro: Campeonato do Mundo de wakebord, Ferreira do Zêzere

2/3 de setembro: aquabike, Vila Velha de Ródão

9/10 de setembro: Mundial de F2, Vila Velha de Ródão

16/17 de setembro: Mundial de F2, Peso da Régua

30 de setembro a 1 de outubro: aquabike European, Mira

14/15 de outubro: aquabike T850, Moura (Alqueva)

28/29 de outubro: aquabike, Viana do Castelo