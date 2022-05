Federação Portuguesa de Golfe apresenta programa de iniciação à modalidade

A ideia do projeto surgiu há cerca de dois anos, segundo o presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Miguel Franco de Sousa, e arrancou em setembro de 2021 um pouco por todo o país, em parceria com 15 clubes aderentes

A Federação Portuguesa de Golfe (FPG) apresentou hoje o programa 9 Semanas & 1/2, um projeto de iniciação ao golfe, no Centro Nacional de Formação do Jamor, onde lançou também uma campanha para tentar captar mais praticantes.

A ideia do projeto surgiu há cerca de dois anos, segundo o presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Miguel Franco de Sousa, e arrancou em setembro de 2021 um pouco por todo o país, em parceria com 15 clubes aderentes e tendo captado já a adesão de cerca de 400 novos praticantes.

Com a intenção de comunicar o golfe de uma forma diferente e mais simples, até para atingir novos públicos, a FPG conta ainda com a colaboração do ator Rui Unas, da apresentadora Carolina Torres e do "influencer" Hélder Tavares, protagonistas na "webserie" "9 Semanas & Meias", que terá nove episódios e meio e será transmitida nas redes sociais.

"Já tinha feito uma brincadeira no golfe e percebi que tinha algum jeito, mas o "bichinho" não ficou. Mas, durante a gravação do primeiro episódio desta "webserie", nasceu uma picardia saudável e tem havido uma evolução. Estou a jogar melhor que há um mês e tem sido a melhor experiência possível", comentou Rui Unas, após a apresentação do primeiro episódio da 'webserie'.

Já Carolina Torres, confessou que nunca havia tido "uma atração pelo golfe" antes, mas a partir do momento em que acertou na bola sentiu "uma adrenalina que não esperava."

"Está a ser divertido", assegurou a apresentadora e um dos três elementos, a par de Unas e de Hélder Tavares, do curso ministrado pelo profissional de ensino Tiago Osório, um dos vários professores que em nove sessões de aulas de grupo ensinam as bases do golfe.