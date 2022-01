Federação Internacional pede apoio ao COI sobre o circuito mundial de padel

Numa carta assinada pelo presidente, o italiano Luigi Carraro, a FIP considera que o WPT, organizado por uma empresa cervejeira espanhola, impede que a modalidade "cresça da melhor maneira e em linha com o espírito e os valores do movimento desportivo internacional"

A Federação Internacional de Padel (FIP) pediu "apoio e orientação" ao Comité Olímpico Internacional (COI) sobre o World Padel Tour (WPT), um circuito privado, que, considera, impede o crescimento sustentado da modalidade.

Numa carta assinada pelo presidente, o italiano Luigi Carraro, a FIP considera que o WPT, organizado por uma empresa cervejeira espanhola, impede que a modalidade "cresça da melhor maneira e em linha com o espírito e os valores do movimento desportivo internacional".

A FIP relembra que as provas do WPT não integram o seu calendário e seguem "as suas próprias normas e objetivos", organizando provas "apenas em zonas desenvolvidas do mundo, onde o padel tem grande popularidade, com o objetivo de maximizar os seus lucros e as oportunidades de negócio".

Com 80% a 90% de provas realizadas em Espanha, o presidente da FIP diz que os jogadores têm de assinar um contrato de exclusividade com o WPT, que os impede de participar em outras competições.

"Depois de um período de colaboração limitada, constatámos que os objetivos de uma entidade privada, sem nenhum vínculo nem nenhuma colaboração estreita com a FIP, não podem coincidir com os nossos objetivos", escreveu Carraro, que quer aumentar o número de competições e de países com provas do seu próprio circuito.