Federação Internacional de Pentatlo Moderno reintegra atletas russos e bielorrussos

A Federação Internacional de Pentatlo Moderno (UIPM) anunciou, esta quinta-feira, a reintegração dos atletas russos e bielorrussos.

"A UIPM apoia o regresso de atletas neutros independentes com passaportes russos e bielorrussos para permitir que atletas de todas as nacionalidades tenho oportunidade de competir juntos, de acordo com a Carta Olímpica e, em particular, com o princípio da não discriminação ", disse em comunicado.

A decisão ocorre depois do Comité Olímpico Internacional (COI) ter recomendado, a 28 de março, o regresso dos atletas russos e bielorrussos sob uma bandeira neutra e de forma individual.

O pentatlo moderno segue assim os passos da esgrima, do ténis de mesa, do taekwondo e do triatlo que também aprovaram o regresso dos atletas. O atletismo, basquetebol ou desportos equestres mantiveram a exclusão.

