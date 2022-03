Federação Internacional de Karaté exclui atletas russos e bielorussos

Presidente da WKF, em justificação sobre a exclusão, referiu que o objetivo é "preservar a integridade das competições e garantir a segurança de todos os participantes"

A Federação Internacional de Karaté (WKF) anunciou, esta quarta-feira, a suspensão imediata e por tempo indeterminado de atletas e árbitros russos e bielorrussos de todas as competições por si organizadas.

"Com o objetivo de preservar a integridade das competições e garantir a segurança de todos os participantes, a proibição imposta aos karatecas e árbitros russos e bielorrussos terá efeito imediato", refere a WKF em comunicado.

O presidente da WKF, Antonio Espinós, referiu que a "família do karaté está unida e solidária com todos os que afetados pelos acontecimentos na Ucrânia" e acrescenta: "Não queremos penalizar atletas ou árbitros, a nossa intenção é proteger toda a comunidade do karaté, que se rege pelos valores do respeito, integridade e honra".

Espinós lembra que "não estão programados eventos num futuro próximo" e compromete-se a reavaliar as medidas de acordo com o evoluir da situação na Ucrânia.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou, pelo menos, 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas, segundo os mais recentes dados da ONU.