Federação Internacional de Judo admite erro de arbitragem na final do Mundial

Teddy Riner e Inal Tasoev no pódio do Mundial de judo

Por via de comunicado, a IJF admitiu não ter visto um contragolpe aplicado pelo russo Inal Tasoev na final da categoria +100 kg, que acabou com a vitória do francês Teddy Riner.

A Federação Internacional de Judo (IJF) admitiu esta quarta-feira ter existido um erro de arbitragem na final da categoria +100 kg dos Mundiais'2023 da modalidade, que acabou vencida pelo francês Teddy Riner, sagrando-se campeão mundial pela 11.ª vez na carreira.

Por via de um comunicado, a FIJ admitiu que o árbitro e a respetiva Comissão de Arbitragem não viram um contragolpe "wazari" aplicado pelo russo Inal Tasoev e que lhe devia ter conferido o triunfo na luta, que se encontrava em "golden score", de acordo com as regras do desporto.

Até ao momento, nenhum dos atletas se pronunciou sobre o resultado da final.