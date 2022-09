Federação de natação alerta para os malefícios do encerramento de piscinas

Redação com Lusa

A FPN diz que tem vindo a ser confrontada com o encerramento de piscinas com argumentos tão diversos como os constrangimentos provocados pela crise sanitária decorrente da covid-19, pelas consequências da seca que afeta o país e ainda pelos crescentes custos da energia

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) manifestou-se esta segunda-feira preocupada com o encerramento de várias piscinas em vários pontos do país, recordando as implicações destas decisões na deterioração da saúde da população.

"Tendo em conta os valores supremos da saúde e da qualidade de vida dos portugueses, a Federação Portuguesa de Natação solicita a abertura imediata das piscinas encerradas com o argumento das questões energéticas", apela a instituição.

A FPN diz que tem vindo a ser confrontada com o encerramento de piscinas com argumentos tão diversos como os constrangimentos provocados pela crise sanitária decorrente da covid-19, pelas consequências da seca que afeta o país e ainda pelos crescentes custos da energia.

O organismo alerta para as "consequências diretas em todos os agrupamentos etários da população portuguesa e estratos socioeconómicos", referindo ainda os "investimentos públicos" realizados pelos diversos Governos nas últimas décadas.

De igual modo, estes encerramentos afetam programas federativos em parceria com diversas entidades, tais como o "Portugal a Nadar" e o "Competência Aquática".

"A FPN continuará a trabalhar com os parceiros públicos, privados e institucionais para a implementação das atividades aquáticas, como desígnio Nacional, mas, não pode, sozinha, dar resposta ao desafio do saber nadar", completou.