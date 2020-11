Federação de Motonáutica aprovou plano de atividades e orçamento para 2021

Paulo Ferreira, líder federativo, mantém aposta na organização de grandes eventos internacionais, como já aconteceu este ano, com o Mundial de Fórmula 2, em que Duarte Benavente se sagrou campeão do mundo

Os filiados da Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM) aprovaram esta segunda-feira, em Assembleia Geral ordinária, o plano de atividades e orçamento para 2021.

Apresentado pelo presidente da Direção, Paulo Ferreira, o calendário da FPM para o próximo ano demonstra a ambição de ver o desporto náutico motorizado de volta à normalidade, embora continuando a acompanhar as medidas sanitárias para combate ao aumento de infeções por coronavírus que condicionaram o desporto nacional e internacional em 2020.

Entre os eventos previstos destaca-se a continuação na aposta das qualidades de anfitrião do nosso país para os eventos mundiais. Nesse sentido, além dos campeonatos da Europa (Penafiel) e do Mundo (Portimão) de Aquabike, ambos em maio, também os Mundiais das principais categorias de powerboating irão passar por Portugal: a já tradicional corrida de Fórmula 1 em Portimão, em maio, e as duas provas inaugurais de Fórmula 2, estas em junho, em que Duarte Benavente irá defender o título conquistado este ano em Vila Velha de Ródão.

Em agosto, espera-se ainda a confirmação de uma promessa adiada: o regresso da motonáutica a Lisboa com o Mundial/Europeu de Fórmula Futuro, a categoria de formação dos barcos de competição.

Maior investimento

também a nível nacional

Também o plano nacional merecerá o investimento da Federação Portuguesa de Motonáutica, com uma maior variedade, destacando-se as categorias de barcos GT15 e T850, que terão campeonato nacional, e a modalidade de aquabike permanece um exemplo da inclusão territorial dos projetos desta entidade já que contará este ano com uma etapa nos Açores.

Recorde-se que, apesar da pandemia de covid-19, a FPM soube organizar com extremo sucesso o campeonato nacional de aquabike (reduzido a duas provas), e ainda as duas etapas finais do Mundial de F2 de powerboating, em Vila Velha de Ródão, onde Duarte Benavente, como já se sublinhou se sagrou campeão do mundo, concretizando-se aassim uma grande aambição do presidente Paulo Ferreira.