Federação de Desportos de Inverno com candidato único à liderança

Pedro Flávio é o único candidato nas eleições marcadas para o próximo sábado.

O atual vice-presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), Pedro Flávio, é o único candidato à sucessão de Pedro Farromba na liderança da estrutura, com eleições marcadas para sábado.

O arquiteto e antigo esquiador internacional, de 46 anos, está desde 2010 na direção da FDIP e é, há oito anos, vice-presidente do organismo federativo liderado por Pedro Farromba, que termina o terceiro e último mandato permitido.

A assembleia geral extraordinária eleitoral está marcada para sábado, às 15:00, na sede da FDIP, na Covilhã, e apenas uma lista deu entrada para se apresentar a sufrágio para o mandato de quatro anos.

Pedro Flávio salientou, em declarações à agência Lusa, querer "dar continuidade" ao "trabalho de credibilização" feito junto dos organismos nacionais e internacionais, que permitiu à federação aumentar o número de modalidades que tem sob a sua tutela.

O candidato recordou que se trabalhava apenas com o esqui e o snowboard e a FDIP gere agora os desportos de neve e de gelo, entre os quais a patinagem de velocidade no gelo e artística, o hóquei no gelo, o curling e as modalidades de trenó, como o bobsleigh, o skeleton ou o luge. "É um projeto de continuidade, de estabilidade e também de novos desafios", disse Pedro Flávio, à agência Lusa, remetendo mais declarações para depois das eleições.

Pedro Flávio salientou que, além dos projetos em mãos para concretizar, também o levou a candidatar-se a ligação que sempre teve com os desportos de inverno. "Eu tenho um gosto enorme por tudo isto. Os desportos de inverno fazem parte da minha vida desde criança, quando comecei, aos dois anos, na Serra da Estrela, a esquiar com o meu pai", sublinhou o covilhanense.

Pedro Flávio, atual vice-presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, foi várias vezes campeão nacional de esqui alpino, competiu em provas internacionais com as cores nacionais e foi o primeiro português das modalidades de inverno a ter o estatuto de atleta de alta competição.