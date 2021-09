Federação de canoagem quer ser "mais apoiada" e uma "aposta estratégica" de Portugal

Vertente conseguiu o melhor desempenho de sempre em mundiais, com cinco medalhas conquistadas em Copenhaga, o nono melhor registo do medalheiro

O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), Vítor Félix, considerou este domingo que esta modalidade devia ser "mais apoiada" pelo governo, sendo até uma "aposta estratégica" do país em termos do "sucesso desportivo".

"Tem que haver um reconhecimento por parte da administração pública desportiva no que diz respeito ao financiamento no alto rendimento, porque estamos aqui com nove atletas mais dois [da paracanoagem] num campeonato do Mundo e era desejável que estivessem muitos mais", disse o dirigente, à Lusa.

Vítor Félix, que falava após a canoagem lusa ter conseguido o melhor desempenho de sempre em Mundiais, com cinco medalhas - uma de ouro, em distância olímpica, três de prata e uma de bronze -, defendeu que o reforço da aposta na "eficácia comprovada do trabalho da FPC" resultaria em melhores resultados internacionais.

"Estamos muito preocupados com a renovação dos grandes valores da canoagem portuguesa e isso só se faz com mais financiamento, para trazermos jovens canoístas a estas competições para ganharem ritmo competitivo. Infelizmente, nem sempre o financiamento é o suficiente para trazermos mais atletas", lamentou

Fernando Pimenta, João Ribeiro, Emanuel Silva e Teresa Portela são atletas da melhor geração da canoagem lusa, todos eles já na casa dos 30 anos de idades

O nono lugar de Portugal no medalheiro do Mundial foi destacado pelo facto de ter sido conseguido por "cerca de um terço" dos canoístas que outras nações, com desempenho semelhante, trouxeram a Copenhaga.

"A canoagem devia ser uma aposta estratégica do desenvolvimento desportivo do país. Devia haver um maior entrosamento entre o alto rendimento do IPDJ [Instituto Português do Desporto e da Juventude] e do COP [Comité Olímpico de Portugal] para podermos trazer mais atletas e assim podermos ir fazendo a renovação da canoagem de forma mais tranquila", completou.