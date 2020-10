Federação de atletismo isenta atletas jovens de taxas de filiação

Redação com Lusa

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) anunciou este sábado a decisão de isentar do pagamento da taxa de filiação de todos os atletas até ao escalão de sub-20, de forma a combater as dificuldades causadas pela covid-19.

Em comunicado, o organismo refere que "depois de uma época de 2019/2020 tão marcante em termos sociais e económicos para Portugal, a Direção da FP Atletismo tomou uma decisão histórica, de isentar o pagamento da taxa de filiação a todos os atletas até ao escalão de sub-20 (inclusive)".

"No término de uma época desportiva na qual dois dos pilares fundamentais da modalidade, o treino e a atividade competitiva dos atletas, foram profundamente afetados pela pandemia covid-19, e agora que a vida social e desportiva tende a retomar a normalidade, é importante ter em conta o impacto que o confinamento dela resultante teve nas famílias e nos nossos clubes. Importa agora tomar medidas que mitiguem os efeitos adversos que afetaram a nossa modalidade", defendeu o presidente da FPA, Jorge Vieira.

No mesmo documento, o líder da FPA lembra que os "clubes foram afetados significativamente por esta crise" e que a missão do organismo é "a defesa e proteção da modalidade, dos seus associados e dos seus atletas", pelo que "decidiu a direção federativa isentar extraordinariamente, no que diz respeito à época desportiva 2020/2021, o pagamento da taxa de filiação de todos os atletas até ao escalão de sub-20".

"Estamos certos de que a nossa modalidade e os seus dirigentes encontrarão forças e alento para que o retorno à normalidade coloque do novo o atletismo português no rumo do progresso que se tem vindo a registar nos últimos anos", concluiu Jorge Vieira.