Federação Britânica de Ginástica assume que dececionou atletas por maus-tratos

Redação com Lusa

Nos últimos meses, várias ginastas, já retiradas ou ainda em atividade, denunciaram as condições de treino

O presidente da Federação Britânica de Ginástica, Mike Darcey, assumiu esta quarta-feira que o organismo dececionou os seus atletas, depois de 37 ex-ginastas terem iniciado um processo judicial por maus-tratos.

"Nós dececionámos-vos e estamos profundamente desolados por isso", escreveu Darcey, numa carta aberta publicada no site da federação, depois de 37 ex-ginastas, entre as quais três medalhadas olímpicas, terem revelado ter sido vítimas de sistemáticos maus-tratos físicos e psicológicos.

Embora recorde os "grandes momentos nos Jogos Olímpicos de Tóquio", Darcey reconhece que, "em paralelo com o rápido crescimento da ginástica na última década", o organismo, "em vários aspetos, falhou em estar à altura desse crescimento".

"É evidente que a direção executiva e o conselho de administração falharam em estar próximos o suficiente da comunidade da ginástica para compreender as suas preocupações, e o nosso compromisso com as crescentes preocupações não foram suficientes", escreveu o responsável.

Mike Darcey garante que para o organismo que "treinar com lesões, bullying, gritos e críticas sobre o peso não são aceitáveis", assegurando que têm de "fazer melhor para garantir que não há espaço para o abuso" na ginástica.

