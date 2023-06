O próximo compromisso dos portistas é a Taça do Mundo, que decorrerá no Dragão Arena de 26 de junho a 2 de julho

FC Porto sagrou-se heptacampeã de bilhar às três tabelas ao vencer, este domingo, o Norton de Matos, por 3-1.

Antes da decisão da Final 8, que decorreu no Estádio de Alvalade desde sexta-feira, o FC Porto havia já batido Boavista (4-0), CB Amadora (3-1) e o Sporting (4-0), já na manhã deste domingo.

O próximo compromisso dos portistas é a Taça do Mundo, que decorrerá no Dragão Arena de 26 de junho a 2 de julho. Dois dias depois e até 9 de julho, a Academia de Bilhar do Estádio do Dragão será palco da Taça da Europa de Clubes, competição de que o FC Porto é detentor.