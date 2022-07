FC Porto sagra-se campeão da Europa de bilhar às três tabelas pela segunda vez

As novas regras da competição ditam que, em caso de igualdade, o vencedor se decide através do desempate por grandes penalidades.

O FC Porto sagrou-se pela segunda vez campeão da Europa de bilhar às três tabelas, ao bater os turcos do FBN Tekstil BSK, na final, no Estádio do Dragão, no Porto.

A jogar em casa, na Academia do recinto "azul e branco", o quarteto portista composto por Dick Jaspers, Daniel Sánchez, Rui Manuel Costa e João Ferreira venceu a equipa turca no desempate por grandes penalidades e repetiu o feito que havia alcançado em 2017, quando venceu a Taça de Europa de Clubes pela primeira vez no Dragão Arena.

O campeão europeu na vertente individual, Daniel Sánchez colocou os azuis e brancos em vantagem (40-33), mas os adversários responderam logo de seguida através de Gokhan Salman, que derrotou João Ferreira (40-24).

Tayfun Tasdemir surpreendeu o jogador do FC Porto Dick Jaspers, o número um mundial, pela margem mínima (40-39), e colocou os portistas em desvantagem. Depois disso, Rui Manuel Costa, que recuperou de um atraso significativo no marcador, empatou o embate a dois (40-38).

As novas regras da competição ditam que, em caso de igualdade, o vencedor se decide através do desempate por grandes penalidades.

E no desempate, João Ferreira e Gokhan Salman fizeram uma entrada cada, antes de Rui Manuel Costa voltar a concretizar e fazer sete seguidas. Daniel Sanchéz perdeu o duelo com Murat Naci Coklu e deixou tudo nas mãos do companheiro de equipa holandês. Dick Jaspers não vacilou e permitiu ao FC Porto festejar a conquista do título.