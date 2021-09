FC Porto conquista o pentacampeonato de bilhar às três tabelas

Equipa portista manteve-se invicta em todos os parciais disputados na final-eight do campeonato nacional

Em jogo de decisão da final-eight do campeonato nacional de bilhar às três tabelas, o quarteto do FC Porto sagrou-se, este domingo, pentacampeão da prova, ao bater o também finalista Eborense, na Academia de Bilhar do Estádio do Dragão.

A equipa portista levou a melhor sobre a formação alentejana nos quatro parciais. José Soares bateu José Baião (40-16, 24 entradas), Rui Costa superou Luís Santos (40-10, 20 entradas), Daniel Sanchez derrotou Paulo Andrade (40-24, 24 entradas) e Blomdahl triunfou ante Fernando Silva (40-10, 22 entradas).

O quarteto deu, assim, sequência à conquista do tetracampeonato em julho de 2019, já que a época seguinte não se realizou devido à pandemia de covid-19. Na última edição da final-eight do campeonato, o FC Porto ganhou todos os parciais.