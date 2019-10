Ex-número um mundial e capitão europeu da Ryder Cup regressam ao Portugal Masters

O Portugal Masters realiza-se entre 24 e 27 de outubro, em Vilamoura.

O alemão Martin Kaymer, antigo número um mundial, e o capitão da seleção europeia da Ryder Cup, Padraig Harrington, vão disputar o Portugal Masters, entre 24 e 27 de outubro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.

Tal como Lee Westwood, também antigo líder do 'ranking' mundial e campeão do torneio português do European Tour, em 2009, Martin Kaymer também já confirmou o seu regresso ao traçado algarvio, onde marcou presença pela última vez em 2015.

O germânico, vencedor de dois títulos do 'Grand Slam', no PGA Championship, em 2010, e no US Open, em 2014, e que já disputou quatro edições da Ryder Cup, regista quatro top-20 esta época no European Tour e procura qualificar-se para os últimos três torneios que pontuam para a Corrida para o Dubai de 2019.

"É um torneio que sempre gostei de jogar. A transferência para outubro deu-me a oportunidade de voltar a colocá-lo no meu calendário competitivo. Esta temporada tive alguns resultados encorajadores, mas o meu objetivo é qualificar-me para os três últimos torneios da Corrida para o Dubai. E Portugal dá-me uma grande oportunidade de iniciar um crescendo em direção a esses eventos", afirmou Kaymer, de 34 anos.

Já o irlandês Padraig Harrington, capitão da Europa na Ryder Cup de 2020, que vai decorrer em Whistling Straits, nos Estados Unidos, vai voltar a disputar uma prova que venceu em 2016.

"Estou desejoso de regressar ao Dom Pedro Victoria. É um campo que se adequa ao meu jogo e é sempre agradável voltar a um local onde já vencemos. Estamos a caminhar para o final da época, mas há ainda muito por se jogar e julgo que será uma semana emocionante", justificou o vencedor de três 'Majors', quatro Ryder Cups e 31 títulos internacionais, 15 dos quais no European Tour.

Assim como Kaymer, Lee Westwood e Harrington, a 13.ª edição do Portugal Masters vai contar ainda com a participação do inglês Matt Wallace, tetracampeão de torneios do European Tour e quarto colocado na Corrida para o Dubai, do dinamarquês Lucas Bjerregaard, campeão em Vilamoura, em 2017, e do também britânico Tom Lewis, bicampeão do Portugal Masters (2011 e 2018).