Evento teste da vela para os Jogos de Paris sem portugueses nas medal races

Os velejadores portugueses no evento teste para os Jogos Olímpicos falharam o apuramento para a 'medal race' nas diversas classes, destinadas às 10 tripulações mais fortes em Marselha, cidade que vai receber a vela em Paris'2024.

A grega Vasileia Karachaliou, a representar Portugal enquanto aguarda o processo de naturalização, era quem tinha mais hipóteses, pois seguia em 11.º lugar em ILCA 6, contudo, lesionou-se na quinta-feira e esta sexta-feira não competiu.

Em ILCA 7, Eduardo Marques ainda recuperou do mau dia de véspera, mas apenas conseguiu recuperar duas posições, para 15.º, com 155 pontos, quando o derradeiro classificado o fez com 127.

Ainda assim, Eduardo Marques ficou nos 16 primeiros, que será, nesta classe, a quota de apuramento para Paris'2024 durante os mundiais de agosto, em Haia.

Em 49er, Pedro Costa e João Bolina iniciaram a jornada em 29.º e ainda têm regatas no sábado, mas o último lugar atual já não lhes permite aspirar ao êxito.

Em 470, a dupla Beatriz Gago e Rodolfo Pires seguia em 16.ª e Mafalda Pires de Lima 15.ª em kite, pelo que, arredados dos 10 primeiros na quinta-feira, esta sexta já não competiram.