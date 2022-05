Evento intercultural assente no surf no sábado na Figueira da Foz

Segundo a organização, a iniciativa inclui batismos de surf para os mais pequenos e um almoço convívio com gastronomia portuguesa, venezuelana e do Bangladesh.

A Figueira da Foz espera receber sábado mais de 200 pessoas, de 10 nacionalidades, no evento Intercultural Surf for Kids, que se realiza na Praia do Cabedelo, destinado a assinalar o Dia Internacional da Criança.

Segundo a organização, a iniciativa inclui batismos de surf para os mais pequenos e um almoço convívio com gastronomia portuguesa, venezuelana e do Bangladesh.

"O Intercultural Surf for Kids é uma iniciativa que visa a integração das crianças estrangeiras ou filhas de pais estrangeiros, residentes no município da Figueira da Foz, através do surf e da interação com crianças portuguesas da mesma idade", refere, em comunicado, a Associação Mais Surf, uma das promotoras.

O presidente da coletividade, Eurico Gonçalves, reforça que a ideia é trazer para as crianças estrangeiras da margem sul e das escolas de São Pedro, do 1.º ciclo, "para ter contacto com o mar e perceberem melhor o mar".

Nesta primeira edição, o evento assume-se como um projeto-piloto, totalmente gratuito para os destinatários, reunindo cerca de 70 crianças (e respetivos encarregados de educação), estudantes do 1.º ciclo do ensino básico de escolas do sul do concelho da Figueira da Foz.

O centro de recursos do Intercultural Surf for Kids fica instalado na praça da Praia do Cabedelo, junto ao edifício do antigo parque de campismo.

As atividades na orla marítima decorrem numa faixa com cerca de 50 metros de extensão, devidamente sinalizada, junto ao molhe Sul.

A petiscada intercultural, que integra o programa, tem a colaboração graciosa de cidadãos da Venezuela e do Bangladesh, que se disponibilizaram para confecionar, no Cabedelo, pratos típicos dos seus países de origem.