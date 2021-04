"Europeus? Qualquer atleta pode chegar às medalhas como ficar pelo primeiro combate"

Redação com Lusa

Presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, faz primeiro balanço positivo da prova, a decorrer em Lisboa.

O presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Jorge Fernandes, lançou um primeiro balanço positivo da "organização cinco estrelas" dos Europeus de Lisboa e apenas lamentou a ausência de público na Altice Arena.

"O balanço é positivo, de ter uma prova destas com organização cinco estrelas, que está a ser elogiada pelos países todos que estão aqui. Nós também vemos que está tudo a correr bem. Haja o que houver, estamos contentes, mas estaremos sempre tristes por não conseguirmos que as pessoas lá fora possam ver o que nós estamos aqui a ver", sublinhou.

A falar à imprensa portuguesa na zona mista, Jorge Fernandes considerou que "não é a mesma coisa" combater sem "as claques e sem o barulho a puxar pelos atletas", o que acaba por ser "quase como estar a competir em Paris, na Alemanha ou na China", entendeu.

"Não há aquele calor, o barulho e os gritos. É um bocado triste para os atletas, não é fácil", ressalvou.

Nas primeiras eliminatórias de hoje, dia em que se discutem as categorias dos pesos mais leves, Telma Monteiro (-57kg) e João Crisóstomo (-66kg) vão disputar as meias-finais e lutar por medalhas, enquanto Catarina Costa e Maria Siderot (-48kg), Joana Ramos (-52kg), Wilsa Gomes (-57kg) e Rodrigo Lopes (-60kg) foram eliminados na segunda ronda. Já Joana Diogo (-52kg) e André Diogo (-66kg) não passaram do primeiro combate.

"Qualquer atleta que está aqui pode chegar às medalhas, mas sabemos que tanto podem chegar à medalha como podem ficar pelo primeiro combate. Por muito forte que um atleta seja, ninguém consegue controlar as variáveis que existem no judo. Se tivesse aqui público, acho que seria muito diferente. Em nada irá beliscar os atletas, pois estamos a falar de uma das melhores seleções do mundo, isso não há dúvidas", garantiu.

Os Europeus de Lisboa tiveram início esta sexta-feira, na Altice Arena, prolongando-se até domingo, com 18 judocas portugueses em prova (nove masculinos e nove femininos), num total de cerca de 360 atletas, oriundos de 45 países.