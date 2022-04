Europeus de judo: Telma Monteiro persegue recorde e defende título no primeiro dia

Confira o programa da competição para esta sexta-feira.

Portugal entra esta sexta-feira em competição na 70.ª edição dos Europeus de judo, competição em que Telma Monteiro, campeã europeia em título, e Jorge Fonseca, bicampeão mundial, são cabeças de cartaz na seleção portuguesa.

Com 11 judocas em ação entre sexta-feira e domingo, os Europeus arrancam hoje, como é tradição com as categorias mais leves, dia em que Telma Monteiro (-57 kg) é a "estrela" lusa, secundada por Catarina Costa (-48 kg), quinta nos Jogos Olímpicos.

Telma Monteiro persegue a proeza de ser a judoca feminina mais medalhada da prova continental, num momento em que acumula 15 medalhas, juntamente com Barbara Classen, mas com a alemã a ter o benefício de ter podido competir em duas categorias nas edições.

A judoca do Benfica, segunda cabeça de série, apenas entra em ação na segunda eliminatória, em que defronta a vencedora do combate entre a alemã Pauline Starke (35.ª) e a turca Hasret Bozkurt(98.º).

Também hoje, Catarina Costa é igualmente um dos nomes fortes do dia, em -48 kg, com a judoca de Coimbra a ser favorita no combate inicial, diante da azeri Ramila Aliyeva, a menos cotada, sem "ranking", entre as inscritas no peso mais leve do judo feminino.

Em -52 kg, Joana Diogo (48.º) deverá ter um combate equilibrado com a italiana Martina Castagnola (47.ª), enquanto em -60 kg, Rodrigo Lopes (27.º) e Francisco Mendes (91.º) devem ter maiores dificuldades na estreia, com o holandês Tornike Tsakadoea (14.º) e o britânico Samuel Hall (29.ª), respetivamente.

Da seleção portuguesa fazem também parte João Crisóstomo (-73 kg), João Fernando (-81 kg) e Bárbara Timo (-63 kg), a competirem no sábado na Arena Armeets, em Sófia, e Patrícia Sampaio (-78 kg), Anri Egutidze (-90 kg) e o bicampeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg), em ação no domingo.

Primeiro dia dos Europeus de Judo, primeiros combates:

- Sexta-feira, 29 abr:

Primeira eliminatória:

-60 kg: Rodrigo Lopes (27.º) com Tornike Tsakadoea, Hol (14.º, sexto cabeça de série).

-60 kg: Francisco Mendes (91.º) com Samuel Hall, GB (29.º).

-52 kg: Joana Diogo (48.ª) com Martina Castagnola, Ita (47.ª).

Segunda eliminatória:

-48 kg: Catarina Costa (4.ª, segunda cabeça de série) com Ramila Aliyeva, Aze (sem "ranking").

-57 kg: Telma Monteiro (4.ª, segunda cabeça de série) com a vencedora do combate entre Pauline Starke, Ale (35.ª) e Hasret Bozkurt, Tur (98.º).