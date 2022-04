Europeus de judo: reencontro pouco desejado deixa Bárbara Timo fora de competição

Sorteio determinou um início sem margem para erro entre duas judocas fortes em -70 kg, com Bárbara Timo a encontrar uma rival que, tal como ela, aparecia sem "ranking" suficiente, por também ter descido de peso, para os -63 kg

A mudança de peso deixou a judoca Bárbara Timo fora dos cabeças de série nos Europeus de Sófia, o que aumentava as dificuldades, mas um primeiro combate com a britânica Gemma Howell agravou a situação.

O sorteio determinou um início sem margem para erro entre duas judocas fortes em -70 kg, com Bárbara Timo a encontrar uma rival que, tal como ela, aparecia sem "ranking" suficiente, por também ter descido de peso, para os -63 kg.

A história não estava do lado de Timo, que em três ocasiões tinha perdido sempre com a britânica, duas vezes em 2017, quando ainda competia pelo Brasil, e a última já em 2020, por Portugal, no Grand Slam de Paris.

Uma tendência que Bárbara não conseguiu inverter hoje, diante de uma oponente muito forte fisicamente.

Ao longo do combate, Howell tentou várias vezes levar a luta para o chão, uma das suas características mais fortes, e foi aí que conseguiu imobilizar a portuguesa, quando faltavam 41 segundos para o final do combate.

Para a judoca lusa foi uma despedida triste, com Timo a ficar por momentos prostrada no tatami, nuns Europeus em que esperava confirmar os bons resultados já obtidos na nova categoria, em que venceu a Taça Kobayashi e o Grand Slam de Paris, e foi bronze no Grand Slam de Antália.

Ao segundo dia em Sófia, também João Crisóstomo (-73 kg), que, à semelhança de Bárbara, se apresentava com uma medalha de bronze conquistada nos Europeus de Lisboa (2021), não resistiu ao italiano Fábio Basile.

Frente ao campeão olímpico no Rio de Janeiro (em -66 kg), Crisóstomo perdeu já no prolongamento (golden score), quando estavam decorridos 30 segundos, num total de 04.30 minutos de combate.

Depois de algum equilíbrio nos primeiros quatro minutos, Crisóstomo - que chegou a ter dois castigos -, acabou surpreendido com uma "varredura" de Basile, quando tentava puxar o italiano, numa técnica de sacrifício.

O árbitro entendeu que a queda do português foi provocada pelo movimento das pernas de Basile, e não pelo próprio Crisóstomo quando tentava fazer o kumi-kata [pega no judogi] ao seu adversário.

Com entrada direta na segunda eliminatória, João Fernando (87.º em -81 kg) defrontou o checo Adam Kopecky (90.º), um oponente muito perto de si no 'ranking', num combate que tentou dominar, com vários ataques, mas acabou surpreendido com um waza-ari.

A menos de um minuto do final, o judoca do Sporting não evitou uma projeção de lado e já não conseguiu recuperar a tempo de reverter a eliminação.

Portugal, que conquistou na sexta-feira uma medalha de prata, por Catarina Costa (-48 kg), ainda terá em ação nestes Europeus, Jorge Fonseca (-100 kg), Anri Egutidze (-90 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg), que competem no domingo.