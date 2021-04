Europeus de judo: lutas duras até às medalhas e Telma à procura da 15.ª

Portugal tem muitos candidatos ao pódio no Europeu que se inicia esta sexta-feira em Lisboa, mas o sorteio complicou a missão de alguns.

Telma Monteiro será esta sexta-feira a grande figura no primeiro dia do Campeonato da Europa de judo, que decorrerá até domingo no Altice Arena. A principal competição para já anunciada do Lisboa Capital do Desporto terá transmissões em direto todos os três dias, na RTP2, dos quadros finais, entre as 15h45 e as 18h20.

Será essa a forma de ver uma prova que se realiza à porta fechada e com rigorosas medidas sanitárias, pois os judocas só poderão ter contactos próximos com outras pessoas no aquecimento... e nos combates.

A portuguesa dos -57 kg vai procurar a 15.ª medalha em Europeus, um recorde numa só categoria de peso, com o detalhe de ter ido ao pódio sempre que alinhou - não esteve na edição de 2008, no mesmo local, devido a lesão. A sua rival sairá do confronto entre a alemã Pauline Starke e a austríaca Sabrina Filzmoser, esta com 40 anos e velha conhecida: defrontaram-se nove vezes, com 5-4 para Telma, que a bateu já este ano, em janeiro.

Para 11 dos 18 portugueses, o primeiro adversário será de ranking inferior, mas ao segundo combate as dificuldades serão muitas para a maioria. Telma Monteiro pode reencontrar a conhecida Filzmoser

Com Portugal a procurar um êxito semelhante ao das quatro medalhas de 2008, Catarina Costa é outra forte candidata ao pódio no primeiro dia, enquanto a terceira estrela nacional, Joana Ramos, deverá encontrar a italiana Odete Giuffrida, campeã em título, se passar ao segundo combate.

Bárbara Timo e Anri Egutidze são as maiores esperanças lusas para sábado, encerrando o Europeu domingo com Patrícia Sampaio, Rochele Nunes e Jorge Fonseca também candidatos ao pódio.