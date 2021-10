Europeus de ciclismo de pista: AR aprovou voto de congratulação

O voto foi aprovado por unanimidade na sessão plenária desta sexta-feira, e mereceu um aplauso de pé por parte dos deputados.

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira um voto de congratulação pelos resultados dos atletas nacionais no campeonato da Europa de ciclismo de pista, que decorreu na Suíça na semana passada.

O voto foi aprovado por unanimidade na sessão plenária desta sexta-feira, e mereceu um aplauso de pé por parte dos deputados.

"Na 12.ª edição do Campeonato da Europa de Pista de elite, que teve lugar em Grenchen, na Suíça, o ciclismo nacional brilhou uma vez mais, ao alcançar um total de quatro medalhas", lê-se no voto apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Os deputados elencam que "no plano individual, Rui Oliveira conquistou a medalha de ouro na prova de scratch, sagrando-se campeão Europeu da modalidade, e João Matias e Iúri Leitão obtiveram medalhas de prata, respetivamente, na prova de eliminação e na corrida por pontos", enquanto a "dupla formada por Rui Oliveira e Iúri Leitão alcançou a medalha de bronze na competição de Madison".

"A prestação da seleção nacional neste campeonato, na senda das participações consagradas em eventos anteriores, demonstra que o alto rendimento atingido pelo ciclismo nacional, em todas as modalidades, é já uma realidade firmada, fruto do trabalho persistente e refletido dos clubes e da Federação Portuguesa de Ciclismo, mas, sobretudo, da dedicação e do esforço dos atletas", salienta o parlamento.

Com a aprovação deste voto, a Assembleia da República "congratula-se com as medalhas e os títulos alcançadas por Rui Oliveira, João Matias e Iúri Leitão, bem como com a prestação dos demais atletas, treinadores e restante equipa técnica e dirigentes federativos, que dignificam o desporto nacional e são merecedores do reconhecimento de todos os portugueses".

Esteve presente nas galerias o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo.