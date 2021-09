Europeus de aeróbica: Rui Cansado vai disputar inédita final individual masculina

Redação com Lusa

Português, cujo feito nunca acontecera na categoria sénior e concurso individual, inseriu-se na discussão do título ao registar a oitava melhor marca

O ginasta Rui Cansado tornou-se, esta sexta-feira, o primeiro sénior masculino luso a apurar-se para uma final de campeonato da Europa, ao conseguir o apuramento para a decisão da prova que arrancou em Pesaro, Itália.

Cansado, natural dos Açores, conseguiu 20,750 pontos, suficiente para o oitavo melhor registo, e conseguiu passar à final, um feito inédito na categoria sénior e no concurso individual masculino.

Esta foi uma de quatro finais conquistadas pela seleção portuguesa no primeiro dia em Pesaro, sendo que, na mesma categoria, João Salvado foi 13.º, com 20,000 pontos, longe do líder da qualificação, o húngaro Dániel Bali.

As outras finais foram conseguidas em aerodance júnior: Ana Sofia Loureiro, Francisca Sucena, Gabriela Oliveira, Carolina Balreira, Matilde Silvestre e Mariana Cruz conseguiram o apuramento por equipas, com o sétimo lugar.

Já em trio, Tomás Amaral, Leonor Januário e Cláudia Pinheiro foram quintos no apuramento, com Pinheiro a marcar presença também nos grupos, com um oitavo lugar ao lado de Lara Faria, Zamy Tomé, Filipa Leite e Neuza Rocha.

Luís Rosas, Carolina Balreira e Gabriela Oliveira foram nonos em trio júnior, com Rui Cansado e Sara Silva a conseguirem o 11.º posto em pares mistos, enquanto Sara Silva (21.º) e Diana Diogo (28.º) também falharam as finais em individual feminino sénior. A prova decorre em Pesaro até domingo.