Europeu de voleibol: Ucrânia no caminho das portuguesas no apuramento

A Ucrânia é um dos países que Portugal vai defrontar na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de voleibol feminino de 2023, ditou o sorteio hoje realizado pela Confederação Europeia de voleibol (CEV).

O grupo de Portugal e Ucrânia é o C e integra ainda Hungria e Chipre, com os jogos a serem disputados entre 15 de agosto e 15 de setembro de 2022.

O emparceiramento das lusas com a Ucrânia, a mais forte seleção do grupo, acontece no mesmo dia em que a Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) anunciou estar disponível para receber, a custo zero, atletas e seleções da Ucrânia, para que possam continuar a preparação para os compromissos que se avizinham.

A FPV refere que "estará sempre disponível para poder colaborar, num futuro próximo e de acordo com as necessidades" da sua congénere ucraniana, após ter manifestado disponibilidade imediata para duplas de praia e as seleções nacionais de pavilhão de sub-17, feminina, e sub-18, masculina.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 549 mortos e mais de 950 feridos entre a população civil e provocou a fuga de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

Antes da qualificação para o Europeu, de 25 de maio a 26 de junho as portuguesas irão disputar a 'pool' A da European Silver League.

O sorteio do Europeu masculino também foi realizado e juntou no grupo D Portugal, Montenegro, Luxemburgo e Islândia.

Aqui, Portugal é cabeça de série, atendendo ao seu ranking internacional.